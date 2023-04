Japanische Küche zum Japan-Tag Heiß, köstlich und japanisch – wo es in Düsseldorf die beste Ramen-Suppe gibt

Serie | Düsseldorf · Von den reichhaltigen Riesen-Suppen mit Ramen-Nudeln wird jeder satt. Wir haben uns in Düsseldorf durch einige Varianten probiert – in Little Tokyo, aber auch darüber hinaus. Hier sind unsere Favoriten - auch passend zum Japan-Tag im Mai.

20.04.2023, 13:15 Uhr

Vor dem Naniwa in Little Tokyo bilden sich regelmäßig Schlangen – auch wegen der Ramen-Suppen. Foto: Anne Orthen (orth)

Die japanische Küche ist in Düsseldorf sehr beliebt. Die meisten denken da sicher an Sushi, doch dieses Gericht hat sich mittlerweile auch etabliert: Die Suppe mit Ramen-Nudeln. In der Landeshauptstadt gibt eine große Vielfalt. Hier eine Auswahl.