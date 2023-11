Gastronomie in Düsseldorf Ein einfacher Imbiss mit besonderem Angebot

Der Rheinbahnpavillon am Klemensplatz verbreitet seit einigen Wochen italienisches Flair. Die Freunde und gebürtigen Italiener Beny und Nino, die seit vielen Jahren in der Gastronomie tätig sind, haben dort, wo sich früher ein Blumenladen befand, einen kleinen Imbiss eröffnet, der so gar nichts mit herkömmlichen Imbissläden zu tun hat. Er ist ungewöhnlich stylish gehalten und – obwohl der Platz mehr als knapp bemessen ist – mit passender Deko wie Knoblauchzöpfen verschönert.