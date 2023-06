Gastronomie in Düsseldorf Neapolitanisches Lebensgefühl in Hamm

Alles, was man über die „echte“ traditionelle neapolitanische Küche wissen muss, hat Dario Cipullo von seinem Vater, einem ausgebildeten Koch, gelernt. In dessen damaligem Restaurant in Düsseldorf hat der heute 37-Jährige schon als Jugendlicher geholfen und seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt. Später war er in Neapel in der Gastronomie tätig und möchte nun die klassische italienische Küche nach Düsseldorf-Hamm bringen.