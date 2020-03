Miso-Suppe im Maruyasu

Diese Suppe ist in Japan ein Nationalgericht. Im Land der aufgehenden Sonne nimmt sie mindestens den Rang ein, den in Deutschland die Hühnersuppe innehat. Tatsächlich ist die in einer schwarzen Suppenschale servierte Spezialität nicht nur schmackhaft, sondern auch gesund. Denn sie enthält reichlich Proteine. Die beiden Hauptzutaten sind die würzige Miso-Paste, die unter anderem aus Sojabohnen besteht, sowie die Dashi genannte Fisch-Brühe, deren Basis Kombu-Algen bilden. Im Maruyasu kann man die Suppe als Teil eines Menüs (ab 8 Euro) oder einzeln für 1,80 Euro bestellen. Das schlicht eingerichtete Restaurant im Tiefparterre der Schadow Arkaden hat viele Fans, seine hinter der Glastheke präsentierten Spezialitäten, darunter Sushi in allen Variationen, stehen den Originalen in Japan in nichts nach. (jj)

Maruyasu, Schadowstraße 11 (Schadow Arkaden)