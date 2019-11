Curry in Unterbilk/Medienhafen und in Pempelfort

Sich über viele Jahre auf dem Markt zu behaupten ohne großartig das Angebot zu ändern, das ist schon was Besonderes. Das Curry jedenfalls sollte sich hüten, etwas an der Speisekarte zu ändern. Die dünnen, kupferfarbenen Pommes sind einfach zu köstlich. Es gibt sie in zwei Größen (2,60 und 3,20 Euro) und sie sind handgestiftet aus frischen Kartoffeln.