Fotos Diese Düsseldorfer Köche haben 2024 einen Stern bekommen

„Zwanzig23 by Lukas Jakobi“ Der zweite Newcomer in diesem Jahr. Dort gibt es Fine Dining – und das im Menü sowohl in „nicht vegan“ als auch in „vegan“. Der junge Koch Lukas Jakobi hat sich erst im vergangenen Herbst mit seinem eigenen Restaurant selbstständig gemacht und konnte offenbar jetzt schon überzeugen. „Nach so kurzer Zeit ist das natürlich eine ganz besondere Auszeichnung.“