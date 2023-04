Fotos Diese Düsseldorfer Köche haben 2023 einen Stern bekommen

1876 by Daniel Dal-Ben Der inzwischen nach Bourgueil dienstälteste Sternekoch ist der einzige echte Düsseldorfer mit Michelin-Stern. Daniel Dal-Ben überzeugt durch kreative Vielfalt – immer auf der Suche nach geschmacklicher Perfektion. Mit der Cucina Veneziana hat er an der Grunerstraße inzwischen seinen ganz eigenen Stil gefunden. In allen Gourmet-Bibeln steht der 50-Jährige ganz oben. Er behält seinen Stern, ein zweiter war in diesem Jahr (noch) nicht drin.