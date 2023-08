Event in Düsseldorf Gourmet-Festival auf der Kö – die wichtigsten Infos

Endlich ist es wieder so weit: Drei Tage lang kann in Düsseldorf unter freiem Himmel geschlemmt werden – das Gourmet-Festival auf der Königsallee findet wieder statt. Den traditionell am letzten Augustwochenende gelegenen Termin dürften viele bereits fest in ihrem Kalender eingetragen haben. Programm, Anreise, parken - hier fahren Sie alles, was dazu wichtig ist.