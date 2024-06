Sushi-Boxen für 100 Euro Steffen Hensslers Restaurant öffnet in Düsseldorf – aber nur als Lieferdienst

Seit mehr als einem Jahr hängt an der Breite Straße Werbung für das neue Sushi-Restaurant von Steffen Henssler in Düsseldorf, doch erst jetzt beginnt dort der Betrieb. Am Samstag verkündete die verantwortliche Betreibergesellschaft „Henssler Food Concepts“ per Newsletter, dass man ab sofort Essen nach Hause bestellen oder vor Ort abholen könne. „Der Andrang am ersten Wochenende war riesig“, sagt Johannes Schuster. Er ist für den neuen Standort in Düsseldorf verantwortlich.