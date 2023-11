Gastrotest Düsseldorf Im Dors Café gibt es Frühstück aus der goldenen Pfanne

Der Herbst ist für viele Menschen Tee-Zeit. Mit dem Dors Café gibt es in Benrath ein neues Lokal, um gemütlich zusammenzusitzen, und heiße Getränke, darunter Tee oder Kaffee, zu trinken. Betreiber Andrea Fetsi bietet in dem Eckhaus an der Börchemstraße außerdem Frühstück, Kuchen und Pizza.