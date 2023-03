Tipps Gastronomie - unsere liebsten Terrassen in Düsseldorf

Düsseldorf gilt vielen Menschen als Perle am Rhein. Die Metropole bietet etwa eine große gastronomische Vielfalt und originelle Locations. Mit dem Beginn des Frühlings rücken besonders die vielen hübschen Café-Terrassen und Hinterhof-Idyllen verstärkt in den Fokus. Hier eine Auswahl.

Ähnlich wie die Kasematten am Rheinufer in der Altstadt wird auch das Se(h)restaurant am Bootshafen am Unterbacher See ganzjährig bewirtschaftet. Neben verschiedenen Gerichten gibt es einen sagenhaften Blick aufs Wasser.