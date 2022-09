Gastronomie in Düsseldorf : Essen für die Seele im Nord-Carree

Ronak Omranfar hat eigentlich BWL studiert, aber die Gastronomie hat die 29-Jährige am Ende mehr gepackt. Jetzt eröffnet sie ihr eigenes Café. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Ronak Omranfar hat iranische Wurzeln. Die sollen in ihrem neuen Café „Soulbrunch“ im Nord-Carree in Düsseldorf-Pempelfort durchaus zu spüren sein. Die 29-Jährige ist so überzeugt von ihrem Konzept, dass sie bereits über Expansion nachdenkt.