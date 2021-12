Gastronomie in Düsseldorf : Hier gibt es leckere Weihnachtsmenüs – unsere Tipps

Das Weihnachtsessen darf gerne festlich ausfallen. Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

Düsseldorf Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch des Genusses. Zahlreiche Restaurants bieten an den Feiertagen Menüs an – in Corona-Zeiten auch zum Mitnehmen. Darunter ist der Klassiker: die Weihnachtsgans. Hier eine Auswahl, auch an Exotischem.