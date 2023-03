Münchner Kette expandiert Heimwerk plant zweites Restaurant in Düsseldorf

In Düsseldorf bringen die Heimwerk-Restaurants ihren zweiten Standort an den Start. Geplant ist, das Lokal in prominenter Innenstadtlage am neu gestalteten Martin-Luther-Platz 22 im Frühjahr 2024 zu eröffnen, wie es in einer Mitteilung am Freitag heißt. Dabei handelt es sich um die Location um die Ecke des Kaufhauses P&C, in der jahrelang eine Filiale des Möbel- und Accessoires-Anbieters Habitat beheimatet war.