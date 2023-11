Gastronomie in Düsseldorf Eine Weinbar als Herzensprojekt am Fürstenplatz

Ein Herzensprojekt. „Das ist es einfach für mich“, sagt Claude Huppertz. Die Claude Weinbar, die seit Kurzem am Fürstenplatz ihre Türen geöffnet hat, ist ganz er. „Und genau so, wie ich mir eine schöne Weinbar vorstelle“, erzählt der 57-Jährige, der nach über 35 Jahren in der Branche „Lust auf etwas Neues hatte“.