Gastronomie Düsseldorf : Gut spanisch essen im Los Chicos

Ein schönes Ambiente und gutes Essen wie in Spanien gibt es im Los Chicos. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Aus dem Traditionslokal „Zum Csikós“ in der Düsseldorfer Altstadt ist jetzt ein spanisch-argentinisches Restaurant geworden.

Besonderheit Die legendäre Gulaschsuppe (9,50 Euro), die mit der spanischen Küche wenig zu tun hat, steht immer noch auf der Speisekarte. Eine Hommage an das ungarische Csikós.

Auch von außen hat sich wenig geändert. Die Häuser der Andreasstraße Nummer 7 und Nummer 9 gehören zu einer über 300 Jahre alten, unter Ensemble-Denkmalschutz stehenden barocken Häuserzeile von 1687 und 1697. An der Andreasstraße 9 befand sich ab 1697 bis um 1798 die Creudersche Apotheke.

In den 1950er Jahren war das Csikós eine klassische Künstlerkneipe – ein beliebter Treffpunkt. Aus dem nahe gelegenen Kom(m)ödchen kamen Kay und Lore Lorentz sowie Schauspieler wie Gert Fröbe und Elisabeth Flickenschildt. Auch die Theater-Größen Gustaf Gründgens und Karl-Heinz Stroux feierten hier nach ihren Vorstellungen. Und am Eingang gab es früher eine Gesichtskontrolle. Günter Grass hatte so seine Karriere 1952/53 als Türsteher begonnen.