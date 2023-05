Gastronomie in Düsseldorf Die Rückkehr der Sennhütte

Jimmy Leung ist der Mann für die besonderen Gastronomie-Projekte, das hat er schon 2019 bewiesen, als er dem Salon des Amateurs am Grabbeplatz wieder Leben eingehaucht hat. Jetzt stellt sich der gebürtige Düsseldorfer einer neuen Herausforderung: Er will die lange geschlossene Sennhütte wiederbeleben, jene Kult-Kneipe an der Rethelstraße 96, die nicht zuletzt wegen ihres rustikalen Biergartens direkt an den Bahnschienen irgendwie anders ist. Die Gäste gehen auf Holzbohlen, sitzen auf Bretterstufen, schauen dabei den vorbeifahrenden Zügen hinterher und staunen über den sich über das Geländer biegenden Apfelbaum.