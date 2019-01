Gastro-Tipp: Mit bunten Salaten zu guten Gefühlen

Düsseldorf Im Greenkarma gibt es Salate nach Ideen aus fast aller Welt: gesund, bunt und köstlich – passend zum guten Start in das Neue Jahr.

In der Salatbar ist das Karma grün und fröhlich. Bei unserem Testbesuch an einem Mittwochmittag stehen die Gäste an bei „Greenkarma Salads“ für „Baba“ oder „Yogi’s Delight“. Obwohl für die Wartezeit ein Teil der Mittagspause draufgeht, scherzen und flirten die Menschen an der Theke, lassen den ganz Eiligen Vortritt und sind so vergnügt wie die flinken Servicekräfte hinter der Theke. Sie mischen Quinoa und Curry-Blumenkohl, Möhren, Gurken und Erdnüsse, fragen nach Dressing-Wünschen – und lächeln.