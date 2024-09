Sportclubs in Düsseldorf Die neue Vielfalt in der Vereinsküche

Ähnlich sieht es in der Gastronomie des TC Blau-Weiß Mannesmann in Unterrath aus. Dort hat kurz vor der Corona-Pandemie ein neues Restaurant eröffnet, das „Little Star“ – indische Küche. Tandoori-Hühnchen, das Reis-Gericht Biryani, frittierte Samosas oder frisches Naan-Brot – in Unterrath wird seit einiger Zeit indisch gegessen. Und nicht nur dort: Das Restaurant liefert auch in die umliegenden Stadtviertel (Rath, Lichtenbroich, Mörsenbroich). Auffällig ist jedoch auch dort: Pizzen, Pasta, Schnitzel und Steaks finden sich ebenfalls auf der Speisekarte.