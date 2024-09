Gastroführer Gusto 2025 Die besten Restaurants in Düsseldorf

Düsseldorf · Der Gastroführer Gusto hat in seiner neuen Ausgabe knapp 900 Restaurants anonym besucht und bewertet. Ein Restaurant in Düsseldorf wird dort als bestes seiner Art in Deutschland bezeichnet. Die besten Restaurants der Landeshauptstadt im Überblick.

10.09.2024 , 13:17 Uhr

Die bekanntesten Gastronomieführer sind ohne Zweifel der Guide Michelin und Gault Millau. Daneben gibt es jedoch noch zahlreiche weitere, darunter auch den kulinarischen Reiseführer Gusto. Die Ausgabe 2025 enthält knapp 900 Restaurants, die anonym besucht und, wie es heißt, „ausführlich, objektiv und differenziert bewertet" wurden. Während der Guide Michelin maximal drei Sterne und der Gault Millau 20 Punkte oder vier Hauben vergeben, bewertet Gusto die Küchenleistung der Restaurants mit maximal zehn Pfannen. Welche Restaurants in Düsseldorf in der neuen Ausgabe mindestens fünf Pfannen bekommen haben, sehen Sie hier. Nagaya, das japanische Sternerestaurant an der Klosterstraße. Foto: Bretz, Andreas (abr) Nagaya - neun Gusto-Pfannen Das Nagaya gehört für die Tester zu den Top-Restaurants in ganz Nordrhein-Westfalen. Dazu heißt es dort: „Die Eleganz des japanischen Purismus prägt das längliche, hell, modern und stilvoll gestaltete Restaurant von Yoshizumi Nagaya, der hier die beste japanische Küche auf deutschem Boden bietet." Die Küche biete eine reizvolle Liaison aus japanischer Präzision, Transparenz und Klarheit sowie der typischen Komplexität und Tiefe europäischer Spitzenküche, wofür das Nagaya neun von zehn Gusto-Pfannen erhalte. Klosterstraße 42, 40211 Düsseldorf Daniel Dal-Ben in der Küche. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort) 1876 Daniel Dal-Ben - acht Gusto-Pfannen Grunerstraße 42a, 40239 Düsseldorf Lukas Jakobi in seinem Restaurant in Bilk. Foto: Anne Orthen (ort)/Anne Orthen Zwanzig23 by Lukas Jakobi - acht Gusto-Pfannen Das Zwanzig23 in Bilk hat es zudem in die „Top 10 der spannendsten Neuzugänge" sowie in die „Top 10 Preis-Genuss-Verhältnis" geschafft. Brunnenstraße 35, 40223 Düsseldorf Küchenchef Marcel Förster im Agata's. Foto: Anne Orthen (orth) Agata's Restaurant - sieben Gusto-Pfannen Kirchfeldstraße 59, 40217 Düsseldorf Gut speisen lässt es sich im „Fritz's Frau Franzi". (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Jens Kalaene Fritz's Frau Franzi- sieben Gusto-Pfannen im Hotel The Fritz, Adersstraße 8, 40215 Düsseldorf Nicole Bänder und Dany Cerf im Le Flair. Foto: Anne Orthen (ort) Le Flair - sieben Gusto-Pfannen Marc-Chagall-Straße 108, 40477 Düsseldorf Yoshizumi Nagaya in seinem zweiten Restaurant Yoshi by Nagaya. Foto: Endermann, Andreas (end) Yoshi by Nagaya - sieben Gusto-Pfannen Kreuzstraße 17, 40210 Düsseldorf Holger Behrens in seinem Restaurant Am Kai. Foto: Bretz, Andreas (abr) Am Kai - sechs Gusto-Pfannen Kaistraße 16, 40211 Düsseldorf Im Rubens werden österreichische Spezialitäten serviert. Foto: dpa/Florian Wieser Rubens - das Österreichische Restaurant - sechs Gusto-Pfannen Kaiserstraße 5, 40479 Düsseldorf The Duchy befindet sich im Breidenbacher Hof. Foto: Endermann, Andreas (end) The Duchy - sechs Gusto-Pfannen im Breidenbacher Hof, Königsallee 11, 40212 Düsseldorf Blick in den Gastraum des Fleher Hofs. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort) Fleher Hof - fünf Gusto-Pfannen Fleher Straße 254, 40223 Düsseldorf Das Ristorante L´arte in Cucina wird betrieben von Gianluca und Carmen Casini. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba) Ristorante L'Arte in Cucina - fünf Gusto-Pfannen Gerricus Platz 6, 40625 Düsseldorf Pino Fusco mit einerm seiner Söhne im Rossini. Foto: Bretz, Andreas (abr) Rossini - fünf Gusto-Pfannen Kaiserstraße 5, 40479 Düsseldorf Das Stappen in Oberkassel. Foto: Endermann, Andreas (end) Stappen - fünf Gusto-Pfannen Luegallee 50, 40545 Düsseldorf Küchenchef Simon Nauels in der Küche im Weinhaus Tante Anna. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba) Weinhaus Tante Anna - fünf Gusto-Pfannen Andreasstraße 2, 40213 Düsseldorf Für alle, die bei ihren kulinarischen Streifzügen die Grenzen der Landeshauptstadt überqueren, hier die besten Restaurants des Gusto in Nordrhein-Westfalen im Überblick: 10+ und 10 Pfannen Vendôme, Bergisch-Gladbach

Gut Lärchenhof, Pulheim 9+ und 9 Pfannen Nagaya, Düsseldorf

Ox & Klee, Köln

Grammons Restaurant, Dortmund 8+ und 8 Pfannen The Stage, Dortmund

1876 Daniel Dal-Ben, Düsseldorf

Troyka, Erkelenz

Hannappel, Essen

La Société, Köln

Cœur D'Artichaut, Münster

Hofstube Deimann, Schmallenberg

Halbedel's Gasthaus, Bonn

Zwanzig23 by Lukas Jakobi, Düsseldorf

Kettner's Kamota, Essen

Schote, Essen

Bembergs Häuschen, Euskirchen

NeoBiota, Köln

Taku, Köln

BOK – Brust oder Keule, Münster Haus Stemberg Anno 1864, Verlbert

(csr)