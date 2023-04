The Way to Napoli in Düsseldorf-Flingern Die Pizza auf den Punkt gebracht

Vor einigen Monaten hat der junge Gastronom Mert Coskun das The Way to Napoli eröffnet, das sich – wie der Name schon verrät – auf neapolitanische Pizzen spezialisiert hat. Das Restaurant liegt zwar besonders publikumswirksam an der Grafenberger Allee, aber auch in direkter Nähe zur Konkurrenz von Nineofive.