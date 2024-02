Gastro-Test in Düsseldorf Ausgefallene Burger in japanischem Ambiente

Eigentlich war der Plan der Betreiber nicht, einen Burger-Laden in der Altstadt zu eröffnen, sondern in Dortmund. Mit dem Franchise „Traumkuh“ hatte sich dann aber eine Gelegenheit in Düsseldorf ergeben, die die Brüder Alaa und Ahmed Merhi und ihr Cousin Rami El Lahib ergriffen, und im April 2023 den Laden an der Neustraße eröffneten.