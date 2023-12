Gastronomie in Düsseldorf Im Burgerladen Hulala gibt es Fastfood 2.0

Düsseldorf · Im Juni hat das Restaurant Hulala, das zu 100 Prozent auf vegane Speisen setzt, am Carlsplatz in Düsseldorf geöffnet. Es zielt auf ein jüngeres Publikum. Bestellt wird per Touchscreen im Eingangsbereich oder per QR-Code am Platz.

06.12.2023 , 15:59 Uhr

Das Hulala bietet rein vegane Speisen – vor allem Burger und Fritten – an. Foto: Andrea Röhrig

Von Andrea Röhrig