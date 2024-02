Gastro-Test Düsseldorf So schmeckt es im Monello in Hamm

Seit vergangenem Sommer werden im Monello in Hamm an der Fährstraße neapolitanische Spezialitäten aufgetischt, dort wo zuvor das Bruderhaus war. Monello heißt übersetzt übrigens Schlingel. Bei einem ersten Besuch kurz nach der Eröffnung an einem Samstag Anfang Juli wirkte das Team leider etwas überfordert.