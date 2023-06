Fastfood in Düsseldorf Lukas Podolski macht Bolker Straße zur Luxus-Dönermeile

Düsseldorf · Bis vor Kurzem lag die Döner-Schmerzgrenze noch bei fünf Euro, jetzt sind sieben Euro der neue Standard – zumindest in der Düsseldorfer Altstadt. Dort versucht in Kürze auch Lukas Podolski, seine Döner an den Mann und die Frau zu bringen.

15.06.2023, 09:04 Uhr

Neuer „Mangal Döner“ an der Bolker Straße: Auf der Partymeile eröffnen noch zwei andere Imbisse, die Döner um die sieben Euro anbieten. Foto: Maximilian Nowroth

Inmitten der bei trinkfreudigen Touristen beliebten Bolker Straße steht Lukas Podolski und hält einen Döner in der Hand. Der Fußball-Weltmeister wirbt lebensgroß auf einer Fassade für eine neue Filiale der Imbiss-Kette „Mangal“, dessen Teilhaber er ist.