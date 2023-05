Veganes Essen im Dschungel-Ambiente King Kong in Düsseldorfs Friedrichstadt

Veganes Essen wird immer populärer – auch in der Genussmetropole Düsseldorf. Vor wenigen Wochen eröffnete an der Oberbilker Allee in Friedrichstadt Urban Gorillas. Der Clou: Es ist fast so, als würde King Kong den Gästen beim Essen auf den Teller blicken. Denn die Wände sind aufwendig mit Affen, Papageien und Dschungelpflanzen bemalt. Betreiber Reza Zadeh hat sich viel Mühe mit dem Design seines neuen Restaurants gegeben. Die spezielle Optik zieht sich übrigens bis in die Toiletten durch, wo dann auch noch die Vögelchen (vom Band) zwitschern. In dem Lokal läuft lässige Hintergrund-Musik.