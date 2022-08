Gastronomie in Düsseldorf : Mediterrane Spezialitäten neu in Lörick

Mediterrane Spezialitäten neu in Lörick

Gastronomie in Düsseldorf

Im Casa Amani an der Hansaallee bedienen Karola und Salvatore Amani die Gäste. In dem Restaurant kann auch gefeiert werden. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf An der Hansaallee in Düsseldorf-Lörick haben Farhad und Renata Amani ihr neues Restaurant eröffnet. Sie bieten nicht nur eine frische Küche, sondern auch Platz für Feiern.

Nachdem er gemeinsam mit seiner Frau mehr als zehn Jahre lang das Restaurant Amani im Düsseldorfer Hockey Club DHC Am Seestern betrieben hatte, wollte Farhad Amani – insbesondere auch nach der schwierigen Corona-Zeit – eigentlich der Gastronomiebranche den Rücken kehren.

„Wir haben dann aber zufällig gesehen, dass die ehemaligen Räumlichkeiten des Restaurants Casa Mattoni an der Hansaallee frei waren“, erinnert sich der 56-Jährige. Und aufgrund der sehr guten Lage dort, so Amani weiter, fiel dann schnell die Entscheidung, doch noch einmal ein neues Restaurant zu eröffnen.

Bevor es Anfang März dieses Jahres soweit war, mussten die Räume aber zunächst einmal komplett renoviert und neu möbliert werden – die meisten Arbeiten hat Amani gemeinsam mit einigen Familienangehörigen selbst erledigt. In dem 200 Quadratmeter großen Gastraum finden nun 60 Gäste an Zweier- oder Vierertischen auf bequemen Lederstühlen Platz, weitere 30 Plätze gibt es bei schönem Wetter draußen auf der Terrasse.

Am Herd steht Farhad Amani selbst. Seine Spezialitäten sind unter anderem Kalbskotelett mit mediterranem Gemüse und Rosmarinkartoffeln sowie gegrillte Dorade, ebenfalls mit mediterranem Gemüse sowie mit Drillingen. Darüber hinaus gib es eine wöchentlich wechselnde Mittagskarte und immer ein besonderes Tagesgericht.

„Von Beruf bin ich eigentlich Wirtschaftsinformatiker, die Gastronomieexpertin ist meine Frau, denn sie ist ausgebildete Hotelfachfrau. Unser erstes Restaurant haben wir bereits 2005 in Meerbusch-Büderich eröffnet“, erzählt er. Er habe aber immer schon sehr gern gekocht, so Amani und alles, was er heute könne, im Laufe der vielen Jahre von seinen Mitarbeitern gelernt.