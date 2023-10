Preise und Locations Martinsgans in Düsseldorf - unsere Restaurant-Tipps

Düsseldorf · Viele Düsseldorfer Restaurants bieten wieder Gänsegerichte an. Außen schön knusprig, innen zart und saftig soll die perfekte Martinsgans sein. Wo man sie in der Landeshauptstadt genießen kann, zeigt unsere Auswahl an Gaststätten.

18.10.2023, 13:20 Uhr

Die Gans kommt knusprig mit guten Beilagen auf den Tisch. Foto: Anne Orthen (ort)

Mit der kalten Jahreszeit sind gemütliche Abende mit feinem Essen verbunden. Spätestens zu St. Martin haben viele Restaurants den geflügelten Klassiker wieder auf ihren Speisekarten. Die ersten Restaurants haben jetzt ihre Menüs für dieses Jahr angekündigt. Stahlwerk Im Stahlwerk findet vom 4. bis 20. November die neunte Auflage des traditionellen Gänseessens statt. Zu Brust und Keule werden beliebig viele Beilagen bestehend aus Rosenkohl, Rotkohl, Klößen, Preiselbeeren sowie Gänsesoße und –fett gereicht. Der Preis liegt bei 48,90 Euro pro Person exklusive Getränke. Alternativ gibt es Sauerbraten oder ein vegetarisches Gericht bestehend aus einem Serviettenkloß mit Champignon-Rahmsoße und Lauchzwiebeln. Die Termine für das Event sind an ausgewählten Tagen im November von 18 bis 0 oder 2 Uhr. Aufgrund der hohen Nachfrage werden Reservierungen erbeten. Für größere Gesellschaften ab 100 Personen sind Alternativtermine zwischen dem 3. und 23. November möglich. Reinhardt's Im Reinhardt's bietet Küchenchef Michael Reinhardt Gänsebrust und –keule vom Gänsepeter mit Kartoffelklößen, Cassis-Rotkohl, Bratapfel, glasierten Maronen und Gänse-Jus für 39,90 Euro an. Auf Vorbestellung gibt es außerdem Gänsebraten vom Gänsepeter im Menü für vier Personen (279 Euro). An Halloween gibt es in diesem Jahr zur Gänsesaison außerdem noch ein Tagesevent mit dem Titel „Goosebumps & Gourmet". Pempelforter Restaurant Schloßstraße 82 Öffnungszeiten: Di bis Sa 17.30 bis 23 Uhr Brands Jupp Im Lokal Brands Jupp startet am 27. Oktober die Gänsezeit. Neben dem klassischen Gänsebraten mit Rotkohl, Rosenkohl, Kartoffelklößen, Bratapfel und glasierten Maronen für 31,50 Euro wird auch Graupensuppe mit Gänseklein für 7,50 Euro sowie gebratene Gänseleber auf Feldsalat für 14,50 Euro serviert. Für den süßen Zahn gibt es als passendes Dessert Bratapfel mit Marzipan und Rosinen für 8,50 Euro. Café Süd Am 4. November startet das Café Süd das traditionelle Gänseessen. Bis zum 17. Dezember gibt es an ausgewählten Tagen ein Angebot aus Brust (33,90 Euro), Keule (32,90 Euro) und eine Bratenkombination aus beidem (39,90 Euro). Dazu werden jeweils Birnenblaukraut, Rosenkohl und Kartoffelklöße gereicht – mit Nachschlag ohne Aufpreis. Kontakt: Café Süd, Am Südfriedhof 20, Telefon 99616599. Brauerei Frankenheim Ab 27.Oktober heißt es im Frankenheim-Brauereiausschank endlich wieder: „Hurra die Gänse sind da!". Auf der Gänsekarte gibt es ofenfrische Gänsebrust oder –keule mit Kartoffelklößen, Kirsch-Balsamico-Rotkohl und Rosenkohl für 29,90 Euro. Wer mag, bekommt für 4,80 Euro noch eine Portion Maronen dazu. Zum Naschen gibt es einen gefüllten Marzipanapfel für 4,50 Euro. Auf Vorbestellung werden auch ganze Gänse frisch aus dem Ofen gezaubert. Das Ganze gibt es im Menü inklusive des Desserts für 144 Euro. Außerdem startet am 4. November auch die nächste Runde „Gans schön romantisch" bei dem der Brauereiausschank in einer romantischen Szene aus einem Lichtermeer von Kerzen erstrahlt. Neben den Hausspezialitäten werden zu diesem Anlass Gänsegerichte serviert, die vor Ort à la carte bestellt werden können. Kontakt: Brauerei Frankenheim, Wielandstraße 12-14, Telefon 351447. Nooij Im Nooij startet die Gänsesaison am 26. Oktober. Für vier bis sechs Personen gibt es ganze Gänse zum Preis von 65 Euro pro Person. Im Angebot enthalten ist eine knusprig gebratene Gans vom Bauer Küppers aus Kaarst, dazu werden Maronen, Kartoffelkloß und Kirschrotkohl gereicht. Als süßes Finale gibt es Marzipan-Apfel. Zur Wahl stehen aber auch Gänsebrust (45 Euro) oder Keule (40 Euro) mit den oben genannten klassischen Beilagen. Die ganze Gans sollte eine Woche im Voraus bestellt werden. Kontakt: Nooij Dutch Deli, Erkrather Straße 30, Telefon 6986689 oder per E-Mail an johannes@nooij.de Info Die Adressen der Restaurants Stahlwerk Ronsdorfer Straße 134, Flingern, Telefon 0211 730350 Café Süd Am Südfriedhof 20, Oberbilk, Telefon 0211 99616599 Dox Speditionstraße 19, Medienhafen (im Hyatt), Telefon 0211 91341775 Nooij Erkrather Straße 30, Flingern, Telefon 0211 6986689 Brauerei Frankenheim Wielandstraße 12-14, Pempelfort, Telefon: 0211 351447 Brands Jupp Kalkstraße 49, Wittlaer, Telefon Reinhardt’s Schlossstraße 82, Pempelfort, Telefon 0211 99611122 Dox Im Restaurant Dox erwartet die Gäste zur Vorweihnachtszeit ein Drei-Gänge-Menü mit Brust und Keule von der deutschen Freilandgans. Zur Vorspeise wird eine Maronenschaumsuppe mit Wildschinken, Wintertrüffel und Walnussbrot gereicht. Zu Brust und Keule gibt es im Hauptgang Rotkraut, glasierte Maronen, Kartoffelklöße und Preiselbeerjus. Zum Abschluss wird „Mousse au Noisette“ mit Cassis Gelee, Gewürzorangen Gel und Kastanieneis serviert. Das Menü kostet 89 Euro pro Person.

