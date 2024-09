Gastronomie in Düsseldorf Neues Ramen Restaurant in Pempelfort – das sind die Pläne

„Was man bei uns sieht und fühlt, das Design, die Möbel, das Geschirr – das alles trägt zum Erlebnis bei“, sagt Muhammed. Er hat bereits Gastro-Erfahrung und betreibt aktuell das „Espresso Perfetto“ am Staufenplatz in Grafenberg. In nächster Zeit wolle er zunächst zwischen Grafenberg und Pempelfort pendeln, bevor er sich ganz auf das Funky Ramen konzentrieren will.