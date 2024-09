Gastro-Aktion in Düsseldorf Probieraktion bei Frittenwerk anlässlich der Pommes-WM

Am kommenden Wochenende (28. September) wird sich in Arras in Nord-Frankreich alles um die Kartoffel, genauer gesagt Pommes Frittes, drehen. Dort findet erneut die Pommes-Weltmeisterschaft statt. Mit dabei ist auch ein Teilnehmer eines Unternehmens aus Düsseldorf, das mittlerweile zahlreiche Standorte in Deutschland hat und bei vielen beliebt sein dürfte: Frittenwerk.