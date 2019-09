Restaurant-Tipp 2: Fischhaus in der Altstadt

Das Fischhaus ist eines der bekanntesten Fischrestaurants in Düsseldorf. Ganz in der Nähe des alten Hafens bietet es die besten Fischspezialitäten der Stadt. Hier wird es abends am Wochenende voll – an lauen Sommernächten sind die Plätze auf der Terrasse beliebt. Mitten in der Düsseldorfer Altstadt können Sie das Leben der Altstadt beobachten, während Sie Austern, Backfisch, Forelle, Steinbutt oder Hummer genießen. Möchten Sie einen guten Platz ergattern, sollten Sie rechtzeitig reservieren. Das Fischhaus eignet sich auch für ein leckeres Mittagessen im Bistro.



Foto: CC BY-ND Esther Westerveld 2.0