Düsseldorfer Altstadt : Kult-Kneipe „Em Pöötzke“ macht dicht

Das „Em Pöötzke“ in der Mertensgasse. (Archiv) Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Das Kult-Lokal „Em Pöötzke“ in der Altstadt steht vor dem Aus. Wirt Peter van der Heusen wird den Mietvertrag nicht verlängern. Die Entscheidung habe schon vor der Corona-Pandemie festgestanden, sagt er.

Das Jahr 2020 sollte für Peter van der Heusen noch einmal so richtig erfolgreich werden. In Düsseldorf sollten mehrere großen Messen stattfinden – und deren internationale Messebesucher sind immer gern gekommen ins Em Pöötzke an der Mertensgasse.