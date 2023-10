Mehr Schein als Sein So schmeckt es im Instagram-Café EL&N an der Schadowstraße

Manchmal braucht es nicht viel für den großen Effekt. Einen Riesenhaufen Kunstblumen zum Beispiel. Der rosafarbene Rosenbogen an der Schadowstraße ist schnell zu einem Foto-Hotspot geworden. Er gehört zur neuen Filiale von EL&N (Eat, Love & Nourish), einer Café-Kette aus London, deren Geschäft es ist, eine möglichst fotogene Umgebung zu schaffen. Dazu gehören in Düsseldorf sehr viel Pink, Neon-Schriftzüge an den Wänden und genug Plastikblumen, um ein Kreuzfahrtschiff auszustatten. Und Speisen und Getränke, die aufsehenerregend aussehen.