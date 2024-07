Gastronomie in Düsseldorf Ein Ritterschlag für Manfred Birkenfeld

Manfred Birkenfeld ist eine große Ehre widerfahren. Der Geschäftsleiter des Restaurants Grande Étoile in der Bastionstraße wurde in die Gilde der Chaîne des Rôtisseurs aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine der ältesten und exklusivsten Gourmet-Vereinigungen der Welt. Bewerben kann man sich dafür nicht. Man muss vorgeschlagen werden. Und das haben in Manfred Birkenfelds Fall ein Gast und ein Kollege – unabhängig voneinander – getan. Und so wurde der 46-Jährige nun per Ritterschlag mit einem Schwert in den Club aufgenommen und trägt offiziell den Titel Maître Restaurateur (Meister Gastronom).