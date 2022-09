Gastronomie in Düsseldorf : Ein neuer Grieche für Unterrath

Düsseldorf Der Familienbetrieb mit langer Düsseldorfer Tradition will authentische griechische Küche anbieten. Das Restaurant ist von Bilk nach Unterrath gezogen – nicht zuletzt wegen der schönen Terrasse dort.

Mitten in Unterrath an der Kalkumer Straße liegt das griechische Lokal Kavala. Seit seinem Umzug aus Bilk im Juni hat sich nicht nur der Standort verändert. Betritt man das Restaurant, kommt man in einen hell erleuchteten Raum mit großen Fenstern, hellen Holzmöbeln und Pflanzen, die eine angenehme Atmosphäre schaffen. Von dem rumänischen Restaurant, welches vorher die Räumlichkeiten nutzte, ist kaum noch was übrig: Neue Decken, neues Mobiliar, neue Küche.