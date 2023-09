Gastronomie in Düsseldorf Ein Netzwerkertreffen für Düsseldorfs Feinschmecker

Bei der Orientierung der Top-Restaurants von A bis Z hilft besonders die Gliederung nach Stadtteilen. Diese Rubrik ist originell und besonders hilfreich: In „Zwischen den Küchenzeiten“ geht es um Lokale, in denen man trotz Personalmangel zwischen 15 und 18 Uhr Kulinarik genießen kann. Unter „Classix“ vereint das Blatt Restaurants, „die seit Jahr und Tag gleichbleibende Qualität bieten“ und daher sehr beliebt in Düsseldorf sind.