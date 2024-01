Nach 500 Jahren Darum schließt Düsseldorfs ältestes Brauhaus vorerst seine Türen

An der Fassade des „Goldenen Rings“ steht neben Frankenheim noch eine weitere Biermarke: Warsteiner. Das ist sowohl das Pils, das bis zur Schließung aus den Zapfhähnen kam – als auch der Name der Brauerei-Gruppe, zu der Frankenheim gehört. Das Altbier wurde ganz früher am Wehrhahn in Düsseldorf gebraut und ab den Neunziger Jahren in Neuss. Vor 15 Jahren aber ist die Produktion nach Warstein ins Sauerland gezogen.