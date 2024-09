Brauerei Zum Schiffchen in Düsseldorf 400 Jahre altes Restaurant schließt für lange Zeit – wegen millionenschweren Umbaus

Napoleon Bonaparte hat hier angeblich schon angestoßen, Kurfürst Jan Wellem wurde Bier kredenzt, Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer auch, ja sogar Heinrich Heine soll mal im Gastraum gewesen sein – die Brauerei Zum Schiffchen in der Altstadt ist Legende, so viel steht fest. Seit 1628 besteht an der Hafenstraße in Düsseldorf eine Schankwirtschaft, die im Zweiten Weltkrieg zerbombt und danach im alten Stil wieder aufgebaut wurde. Seit Kurzem aber ist das Schiffchen geschlossen, und zwar für lange Zeit. „Wir wollen die Immobilie aufwerten“, sagt Anton Vogt, Geschäftsführer von Imion.