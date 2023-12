Düsseldorfer Adventsserie „Hinter verschlossenen Türen“ Wo schon Mick Jagger Wein verkostet hat

Darüber, dass der Restaurant-Chef ein absoluter Wein-Liebhaber ist, besteht kein Zweifel. Mit 14 Jahren hat er angefangen, sich für Wein zu interessieren. Heute stattet er den Winzern der Weine, die er vertreibt, regelmäßige Besuche ab, beispielsweise in der Toscana oder in Sizilien. Das liegt ihm am Herzen, um über die Herkunft Bescheid zu wissen. Mit einigen Winzern sind auch Freundschaften entstanden. „Die Winzer nennen mich ‚Wein-Ambassador’“, schmunzelt Saitta. Das bedeutet so etwas wie „Botschafter für die Wein-Region“.