Restaurants, die Jahrzehnte überdauern Immer wieder gerne – zehn Dauerbrenner-Lokale in Düsseldorf

Zicke Nicht weniger als eine Institution ist das Bistro in der Carlstadt, dessen Publikum so bunt gemischt ist wie wohl kaum eines in Düsseldorfs Gastronomieszene. Künstlerseelen fühlen sich ebenso wohl wie Altstadt-Shopper auf der Suche nach Pausenerfrischung und Studenten, die sich zum abendlichen Austausch treffen. Und wie auch nicht? Da ist die urige Einrichtung mit den dunklen Holzstühlen und Hockern und den unzähligen Plakaten an den Wänden, die einen so fesseln, dass man zwischendurch auch mal alleine kommen müsste, damit man seine Umgebung ausgiebig studieren kann. Und die von den vielen Jahrzehnten zeugen, in denen die Zicke schon Gäste aller Couleur bedient, natürlich auch viele berühmte, zuvorderst Loriot, der hier seinen Wein trank. Es ist schwer, sich die Bäckerstraße ohne das Bistro vorzustellen, in dem an den meisten Abenden kaum ein Platz frei bleibt. Und morgens übrigens auch nicht, denn das Frühstück in der Zicke ist zurecht mindestens ebenso beliebt wie die einfachen kleinen Gerichte der restlichen Speisekarte. Dass man in dem Lokal nur bar zahlen kann, ist ein kleiner Anachronismus, an den sich aber Stammgäste längst gewöhnt haben. Und für alle anderen steht’s groß draußen neben der Tür. (nic)