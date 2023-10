Treffunkte in Düsseldorf Florabar am Lessingplatz wäre machbar

Auf Antrag der Grünen sollte die Verwaltung zudem die Errichtung einer vierten Florabar prüfen, und zwar auf dem beliebten Lessingplatz in Oberbilk. In der gestrigen Sitzung wurden die Ergebnisse dieser Prüfung nun vorgestellt. Demnach sei laut Verwaltung die potenzielle Errichtung einer weiteren Florabar an dem Standort machbar.