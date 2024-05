Umfrage bei Brauereien in Düsseldorf Warum es so wenig alkoholfreies Altbier gibt

Etwas geheimnisvoller wird es bei den beiden verbleibenden Düsseldorfer Brauhäusern. Lukas Gatzweiler, Marketingchef im Schlüssel, sagt auf Anfrage: „Wir äußern uns zu möglichen Produktneuheiten nicht.“ Also immerhin kein Nein. Und Kürzer-Chef Hans-Peter Schwemin verrät sogar, dass man seit Anfang des Monats in der Brauerei an der Fichtenstraße „etwas Neues probiere“. Mehr will er noch nicht verraten. So gilt vorerst fast überall: Alt bleibt Alt – und nicht alkoholfrei.