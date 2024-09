Highlights bei Chefs in Town Dieses Wochenende macht Appetit auf mehr

Am Samstag und Sonntag ging es dann direkt weiter mit den verschiedensten Events. Bei Bulle Burger an der Oststraße gab es keine Burger, sondern sogenannte Slider. Das sind kleine Brötchen, die ähnlich wie ein Burger belegt werden. Dazu serviert wurde eine „Crystal Coke“, also durchsichtige Cola – selbst hergestellt von Burger-Chef Giuliano Quattrocchi. Für zwölf Euro konnten sich Gäste zwei Slider plus Cola schmecken lassen. „Schmeckt super, noch besser als sonst“, sagte ein Besucher. In der Löffelbar in Pempelfort dagegen wurden Gerichte aus San Diego – einer kalifornischen Großstadt an der Grenze zu Mexiko – serviert. Der Laden war am Samstag und Sonntag rappelvoll, Besucher konnten Tacos verschiedenster Arten mit den passenden mexikanischen Getränken (Margarita und Mezcal) probieren.