Neues gastronomisches Angebot in der Altstadt Feierstimmung bei Eröffnung der Apero-Bar „Hotel Hotel“

Eines kann man Walid El Sheikh wahrlich nicht absprechen: Sein Gespür dafür, welches gastronomisches Angebot in Düsseldorf noch fehlt. Am frühen Mittwochabend haben er und seine Geschäftspartner Sebastian Druschel und Moritz von Schrötter in der früheren Kult-Gastronomie „Benders Marie“ an der Andreasstraße das „Hotel Hotel“ eröffnet. Dort wollen sie gemeinsam mit den Gästen künftig die so genannte Apero-Kultur feiern.