Gastronomie in Düsseldorf Altes Fischerhaus in Urdenbach hat einen neuen Pächter

Düsseldorf · Das Alte Fischerhaus in Düsseldorf-Urdenbach hat einen neuen Pächter, schon bald will der Neue mit seinem Team das Restaurant am Rheinufer eröffnen. Allerdings gibt es bis dahin viel zu tun. Was dann auf der Karte stehen soll.

04.01.2024 , 13:17 Uhr

Seit Mittwoch hat Franjo Primorac den Schlüssel. Vom maritimen Flair seines Vorgängers will sich der 57-Jährige verabschieden, der sechs Jahre lang den Rheinblick in Baumberg führte. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Andrea Röhrig