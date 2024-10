„Hier sollte immer gute Stimmung herrschen“ Nicht nur Essen, sondern eine mexikanische Erfahrung

Das beliebteste Gericht auf der Speisekarte ist eine sorgsam zubereitete Spezialität. „Am häufigsten wird bei uns Cochinita bestellt“, sagt Rene Brauchle (35), der mit seiner Frau Florentina Assis (34) Inhaber des kleinen, edlen Restaurants Celia in Unterbilk ist. Für Cochinita mariniert Brauchle den Nacken eines Iberico-Schweins in einer Orangenmarinade und kocht ihn, eingewickelt in Bananenblätter, für 24 Stunden.