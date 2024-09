Top 10 Café-Terrassen in Düsseldorf Hier kann man den Kaffee auf der Terrasse schlürfen

Schloss Benrath Es ist eine Oase in wahrhaft historischem Ambiente. Das Café gleich in Sichtweite des Benrather Schloss-Ensembles aus dem 18. Jahrhundert bietet klassische Kuchen- und Kaffeespezialitäten. Bei Einheimischen ist es genauso beliebt wie bei Touristen. Die loben in den einschlägigen Portalen das Café, in dem man an einigen Tagen auch frühstücken kann. Wer vorne sitzt, schaut auf Schloss und Weiher, nach hinten raus sorgen hohe Bäume und große Sonnenschirme für ein schattiges Plätzchen bei höheren Temperaturen. Die Kuchenauswahl ist, sofern man rechtzeitig kommt, groß und reicht von Schokotorte über Himbeer-Sahne bis zu Stachelbeer-Baiser. Auch der Cappuccino muss den Vergleich mit dem italienischen Original nicht scheuen. Das Schöne an diesem Ort: Er bietet etwas für alle Generationen, weil er direkt am Schlosspark liegt, in dem die Kids gleich nach dem Kuchen wunderbar spielen können. Das Café liegt an der Benrather Schlossallee 108, geöffnet ist es Montag, Dienstag, Samstag, Sonntag von 10 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 13 bis 18 Uhr.