Eröffnung in der Düsseldorfer Altstadt Portugiesische Tapas wecken Urlaubserinnerungen

„Ich habe die Umbauphase mitbekommen und finde, das Café ist richtig schön geworden“, sagte Uwe Haje bei dem Pro-Opening. „Die Fliesen erinnern mich an Urlaube in Porto und Lissabon. Die Fliesen hat de Jesus allerdings nur an wenigen Stellen anbringen lassen. „Ich wollte einen Mix aus Moderne und Tradition – ohne schickimicki. Jeder soll sich wohl fühlen“, so der 50-Jährige.

Für die Zukunft hat der Gastronom schon viele Pläne. Neben Weinproben soll es Abende mit Fado-Gesang geben. Kleine Veranstaltungen kann er sich genauso gut vorstellen wie Tagesangebote wie einen Gamba-Tag.