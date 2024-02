Ramen-Restaurant aus Düsseldorf Das ist das Erfolgsrezept von Takumi

Schon die Begrüßung von Haruhiko Saeki ist japanisches Understatement in Reinform: Er kommt in Kapuzenpulli und Jeans in den Konferenzraum seines Büros an der Immermannstraße, sagt seinen Nachnamen und überreicht eine Visitenkarte. Nicht einfach so, sondern nach vorne gebeugt.