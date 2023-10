Neuer Döner-Laden „Sucuk and Chill“ eröffnet in Düsseldorf

Erné Embeli kommt zum Gespräch über „seinen Laden“ am Montagnachmittag zusammen mit seinem Hund, einer Zwergspitz-Dame namens Kylie. „Ich wollte mal was anderes machen“, erzählt Embeli. „Um beruflich nicht nur von Social Media abhängig zu sein.“ Überzeugt hat ihn sein Freund Hagen Kowalska, der direkt von der Arbeit kommt und deshalb Anzug, Gürtel mit Gucci-Schnalle und dazu eine Louis Vuitton-Tasche trägt. Kowalska ist Makler, eine seiner Referenzen ist eine Immobilie in Oberbilk – die hat er vor ein paar Jahren an Embeli vermittelt. „So wurden wir gute Freunde“, sagt Kowalska.